Fenerbahçe'den Max Kruse'ye "geçmiş olsun" mesajı Fenerbahçe Kulübü, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA