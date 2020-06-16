Fenerbahçe'den Max Kruse'ye "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe Kulübü, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
16.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:13
Fenerbahçe Kulübü, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA