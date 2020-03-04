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Fenerbahçe'den köy camisine yardım

lacivertliler üstlendi.

04.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:15
Fenerbahçe'den köy camisine yardım

lacivertliler üstlendi.


Düzce'nin ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Merkezi Cami'nde bakım onarım çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında köy caminin halılarının tamamı değiştirildi. Elektrik aksamının yanı sıra avizeleri yenilenen caminin tüm temizliği de yapıldı. Camide bakım onarım çalışmalarının tamamının sona erdiğini dile getiren köy muhtarı Cihan Bayrak, desteklerinden ötürü Fenerbahçe Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.


Bayrak, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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