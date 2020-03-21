Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması FLAŞ... Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı.







'Hastaneye yönlendirilmiştir'





Yapılan açıklama şu şekilde: "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."







SON 14 GÜNDE 2 MAÇ YAPTILAR

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. Akatlar'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı seyircili, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Tofaş mücadelesi seyircisiz oynanmıştı. Sarı-lacivertli takım THY Avrupa Ligi'nde de son olarak 6 Mart'ta Rus ekibi Khimki Moskova ile karşı karşıya gelmişti.



