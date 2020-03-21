Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması - Magazin
Magazin

Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması

FLAŞ... Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

21.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:00
Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı.



'Hastaneye yönlendirilmiştir'

Yapılan açıklama şu şekilde: "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."



SON 14 GÜNDE 2 MAÇ YAPTILAR

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. Akatlar'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı seyircili, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Tofaş mücadelesi seyircisiz oynanmıştı. Sarı-lacivertli takım THY Avrupa Ligi'nde de son olarak 6 Mart'ta Rus ekibi Khimki Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı kalça dansıyla olay oldu Magazin
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı kalça dansıyla olay oldu
Korona için 'Solunumla ilgili grip' diyen güzel oyuncuya tepki yağdı Magazin
Korona için "Solunumla ilgili grip" diyen güzel oyuncuya tepki yağdı
Koronavirüs önlemleri Diva'ya pahalıya mal oldu! Binlerce lirası gitti Magazin
Koronavirüs önlemleri Diva'ya pahalıya mal oldu! Binlerce lirası gitti
Market çıkışı görüntülenen oyuncu, yaptığıyla yağmacılara ders verdi Magazin
Market çıkışı görüntülenen oyuncu, yaptığıyla yağmacılara ders verdi
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak sevgilisiyle verdiği poz olay oldu Magazin
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak sevgilisiyle verdiği poz olay oldu
Banyosunda iç çamaşırıyla poz veren fenomene, ünlü isimden sert tepki Magazin
Banyosunda iç çamaşırıyla poz veren fenomene, ünlü isimden sert tepki
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman...
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine 'Evde kalın' çağrısı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Ender Saraç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'den korkutan koronavirüs açıklaması - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 17:12:12. #1.15#
title