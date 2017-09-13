Fenerbahçe'den Kocaman Açıklaması
Fenerbahçe, bugün medyada Aykut Kocaman ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak deneyimli teknik adamın yanında olduğunu net bir dille açıkladı.
Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması
Fenerbahçe, bugün medyada Aykut Kocaman ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak deneyimli teknik adamın yanında olduğunu net bir dille açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''Bugünkü Habertürk Gazetesi'nde "Kocaman Viraj" başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır.
Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.
Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.''
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Kaynak: EuroSport.com