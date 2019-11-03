Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile bugün oynayacağı maçı izlemek için Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ve kaza geçiren 5 taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

03.11.2019 14:25
Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile bugün oynayacağı maçı izlemek için Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ve kaza geçiren 5 taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçta Fenerbahçemizi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarlarımızın yer aldığı aracın kaza yaptığını, 5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


Kaynak: DHA
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