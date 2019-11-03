Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacakları maç için Kayseri'ye giderken kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

03.11.2019 14:02
Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacakları maç için Kayseri'ye giderken kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Kaynak: AA
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