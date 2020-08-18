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Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür

Fenerbahçe, hem Mame Thiam transferi hem de finansal yönden zor dönemden geçen Türk futbolunun birlik ve beraberliği açısından örnek bir duruş sergilediklerini belirterek Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür
18.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:22

Fenerbahçe, hem Mame Thiam transferi hem de finansal yönden zor dönemden geçen Türk futbolunun birlik ve beraberliği açısından örnek bir duruş sergilediklerini belirterek Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür etti.

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulu'nun spor kamuoyumuza hitaben yaptığı açıklamayı takdirle karşılıyoruz. Kasımpaşa Spor Kulübü, Türk futbolu ve dostluk adına ortaya koydukları değerli yaklaşımları, yapıcı rekabete inanan duruşları ile alışagelmişin dışında bir yaklaşım sergilemiştir. Finansal anlamda zor bir dönemden geçmekte olan ve pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan bu şartlarda sergiledikleri birlik ve beraberlik, futbolun her bir paydaşı adına çok değerli ve örnek bir duruştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bu dönemde, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün ortaya koyduğu "ben değil biz" yaklaşımını her konuda bizzat hissettiğimizi, Mame Thiam'ın transferinde bu örnek duruşu bir kez daha yakinen gördüğümüzü paylaşmak isteriz. Futbolun sadece sahada rekabetten ibaret olmadığını göstererek futbolumuza kattıkları tüm değerler için Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi sahiplenerek çözüm adına her zaman ellerini taşın altına samimiyetle koydukları için Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına Sayın Turgay Ciner'e, Ciner Grubu'na ve Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz."


Kaynak: DHA

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