Fenerbahçe'den, Kalecisi Volkan İçin Kritik Karar!

Fenerbahçe'nin uzun yıllardan beri filesini teslim ettiği Volkan Demirel ile yolun sonuna gelindi. Son maçta yediği 3 gol sonrası taraftarların ıslıkladığı kaleci ile sezon sonunda yollar ayrılıyor… Son 13 maçında da gol yiyen Volkan'ın da ayrılma kararı aldığı ifade edildi.





Süper Lig maçlarında üst üste hatalı goller yemesinden kaynaklı Fenerbahçe'nin puanlar kaybetmesinde başroldeki isimlerden biri olan Volkan Demirel için yönetim harekete geçti.



Akşam'ın haberine göre son olarak Başakkent maçında da kötü bir performans sergileyen ve taraftar tarafından ıslıklanan Volkan Demirel'in ayrılma kararı aldığı ifade edildi.



1 yıllık opsiyon kullanılmayacak





Sarı lacivertli yönetim de 36 yaşqındaki file bekçisi ile yapılan sözleşmedeki 1 yıllık seçeneği kullanmayı düşünmüyor. Demirel, 40 yaşına kadar Fenerbahçe'nin kalesini korumayı hedeflediğini dile getiriyordu.



Geçtiğimiz sezonun bitimiyle beraber eşi ile beraber Amerika'ya giderek kariyerine orada devam etme kararı alan Demirel, sarı lacivertli yönetimin "kal" ısrarları sonrası 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.







"Ben de kedimi protesto ederim"





Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrası deneyimli file bekçisi Amerika hayalini sezon sonunda gerçekleştirecek. Demirel, sarı lacivertli taraftarların kendisine yönelik reaksiyonsi ile "Kötü bir performans sergilediğim doğru. Protesto etmekte haklılar. Bende taraftar olsam kendimi protesto ederdim" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Son 13 maçta 20 gol yedi





Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren Demirel, son 13 resmi maçı da gol yemeden tamamlayamadı. Kalesini son olarak 23 Nisan'da Galatasaray'la oynanan derbi maçta gole kapatan deneyimli file bekçisi, daha sonra oynanan 13 maçta kalesinde 20 gol gördü.



36 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giydi. Bu sezon altı maçta görev aldı. Fenerbahçe kariyeri boyunca toplamda 466 kez sahaya çıktı.



(THM)