Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı

10.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:39
Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Kadına şiddete tahammülümüz yok' yazılı mesajı Ülker Stadyumu'nun dış duvarına yansıttı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Kadına şiddete tahammülümüz yok' yazılı mesajı Ülker Stadyumu'nun dış duvarına yansıttı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğunu her fırsatta dile getiren ve toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası HeForShe için BM Kadın Birimi'yle iş birliği yapan Kulübümüz, bugün yine çok anlamlı bir organizasyona imza attı. 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında pek çok adım atan kulübümüz, kampanyanın son gününde stadımızın dış duvarına 'Kadına şiddete tahammülümüz yok!' mesajını yansıttı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 9 branş, yüzlerce sporcu ve milyonlarca taraftarımızla bir kez daha haykırıyoruz ki 'Kadına şiddet suçtur. Ortak Olma, Seyirci Kalma' denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 70 - ASVEL Feminin: 84
Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 70 - ASVEL Feminin: 84
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 20:39:45. #1.14#
title