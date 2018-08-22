Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın Arabistan ekibine satıldığı iddialarına ilişkin resmi açıklama yaptı. Fenerbahçe, Josef de Souza'nın takımda kalacağını duyurdu.

"JOSEF'E TEKLİF YAPILDIĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup, kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır." denildi.