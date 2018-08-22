Fenerbahçe, Josef De Souza'nın Takımda Kalacağını Duyurdu
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Josef De Souza'nın Arabistan'a satıldığına dair çıkan haberleri yalanladı ve Brezilyalı oyuncunun takım için çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın Arabistan ekibine satıldığı iddialarına ilişkin resmi açıklama yaptı. Fenerbahçe, Josef de Souza'nın takımda kalacağını duyurdu.
"JOSEF'E TEKLİF YAPILDIĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup, kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır." denildi.
YORUMLAR (3)
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Ben almanyada yasiyom burda cocuklar bile almanca konusuyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkese iyi bayramlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Saat kacCevap Yaz Yayından Kaldır