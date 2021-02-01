Fenerbahçe'den Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'den Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme

01.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:12
Fenerbahçe'den Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kafilesinde yer almamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'den Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 15:15:35. #1.15#
title