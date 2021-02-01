Fenerbahçe'den Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme
01.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:12
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kafilesinde yer almamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür