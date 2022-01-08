Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması

Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak" ifadelerine yer verildi.

Jessica, 6 numaralı formayı giyecek.


Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Resmi sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Resmi sözleşmeyi imzaladı

 Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title