Fenerbahçe'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
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Fenerbahçe'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

19.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:40
Fenerbahçe'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu yer aldı.

Ali Koç, Aktaş'a isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması ve sarı-lacivertli kulübün tarihini anlatan Asr-ı Fener kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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