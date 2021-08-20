Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlıkları ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda HJK Helsinki ile dün akşam oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumları ile ilgili bir açıklama paylaştı.