Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama

01.02.2021 00:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:15
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV, ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak azami 1 milyon Euro+KDV bonus bedeli ödeneceği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV, ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak azami 1 milyon Euro+KDV bonus bedeli ödeneceği kaydedildi. Yıldız oyuncunun başka kulübe transferi durumunda ise 11 milyon Euro'yu aşan tutarın yüzde 20+KDV'sinin turuncu-lacivertlilere ödeneceği duyuruldu.

İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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