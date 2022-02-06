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Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamada bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) -

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Başakşehir, Darbe, Spor, Haber

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