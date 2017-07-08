Fenerbahçe'den İngiltere Çıkarması!

Tranfser çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe sağ kanat ve forvet tnanfseri için olumlu gelişmeler kaydetti. İlk güzel haber Jeremain Lens'ten geldi. Hollandalı futbolcu zaten Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulübü Sunderland'a bildirmişti. Ancak İngiliz kulübünün 6 milyon Euro civarındaki bonservis talebi en büyük problemdi. Sunderland'ın Fenerbahçe'nin teklif ettiği 4 milyon Euro civarındaki teklife yaklaştığı anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu da önceki gün düzenlediği basın toplantısında Jeremain Lens'in Fenerbaçe'de futbol hayatına devam etmek istediğini açık bir şekilde beyan etmişti.



LUCAS PEREZ FENER'İN TEKLİFİNİ DÜŞÜNÜYOR



Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır gündeminde olan Arsenal'in İspanyol forveti Lucas Perez ise Türkiye'ye sıcak bakmıyordu. Ancak son günlerde Perez'in Fenerbahçe'ye karşı yumuşadığı ve Sarı-Lacivertli kulübün teklifini düşündüğü bildirildi. Perez gelmeyi kabul ederse Arsenal ile olan görüşmelere hız verilecek. Perez'de gelişmeler olumsuz olursa M.City'nin Fildişili oyuncusu Bony stepnede bekletiliyor. City, bu futbolcuyu kuralamaya sıcak bakıyor.



(Takvim)