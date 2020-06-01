Fenerbahçe'den hemşire Dilek Akçabelen için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı.
01.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:35
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA