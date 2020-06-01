Fenerbahçe'den hemşire Dilek Akçabelen için başsağlığı mesajı Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA