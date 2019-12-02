Fenerbahçe'den Göztepe maçı için kural ihlali itirazı!

02.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:05

Hakem kararları ile gündeme oturan Göztepe-Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın kullandığı 2. penaltı vuruşunda kural ihlali yapıldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin gol olarak sayılan ikinci penaltısında, IFAB kurallarına göre; Altay'ın kalesini terkederek, penaltıyı kullanan Göztepeli Alpaslan'ın da topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen vuruşu geçerli sayıp, golü verdi.



IFAB kural kitabında da bu pozisyon için, "Penaltı sırasında hem kaleci hem de penaltıyı atan oyuncu kural ihlali yaparsa ve penaltı gol olursa; gol iptal edilir, golü atan oyuncuya ihtar verilir ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir" deniliyor. Fenerbahçe de bu pozisyon için kural ihlali itirazı yapmaya hazırlanıyor.



Kural ihlali itirazının kabul görmesi halinde Göztepe - Fenerbahçe maçının tekrar edilmesi gündeme gelebilir.



