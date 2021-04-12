Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci
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Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci

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Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonra saha kenarında sarı-lacivertli futbolcular golü 'Kahve' içerek kutladı.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonra saha kenarında sarı-lacivertli futbolcular golü 'Kahve' içerek kutladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın 56. dakikasında sarı-lacivertliler Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci
Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci
Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci
Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci
Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci
Fenerbahçe'den golden sonra 'Kahve' sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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