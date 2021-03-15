Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün dizinde ödem tespit edildi
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün dizinde ödem tespit edildi

15.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:44
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün dizinde ödem tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcuları Gökhan Gönül'ün dizinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcuları Gökhan Gönül'ün dizinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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