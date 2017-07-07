Fenerbahçe'den Giroud Bombası!

Fenerbahçe, 2011-12'de Fransa gol kralı olan 1.92 m. boyundaki Giroud'u alırsa Beşiktaş'a da çalım atmış olacak.



Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer planı dışarı sızdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, yıllar önce Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'ye alınmasını istediği Arsenal'li Olivier Giroud'un adını yeniden yönetime verdiği belirlendi.



Arsenal'in Lacazette'yi 53 milyon euro'luk rekor ücretle transfer etmesi üzerine forma şansı azalan Giroud için harekete geçen Fenerbahçe temaslara başladı.



30 yaşındaki Fransız golcüyü kiralamayı hedefleyen sarı-lacivertli kulüp dev transfer operasyonunda mutlu sona ulaşırsa, Giroud'la adı anılan ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atmış olacak.



(Fotomaç)