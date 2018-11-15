Fenerbahçe'den, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Sert Cevap
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara resmi sitesinden sert bir cevapla karşılık verdi.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e resmi sitesinden sert bir cevap verdi. Şiddetle ve esefle kınıyoruz başlıkla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.
"AKIL TUTULMASI"
Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır. Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz."
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ali koç iyi adam . ama pasif duruyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sn başkan. Cincon u ciddi ye almayın. Zırvalayıp dursunlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beyler, Sn Ali Koç'un seviyesi ve efendiliği anlayamamışsınız, ıkincisi yazılanları anlamak için değilde cevaplamak için okumuşsunuz. Demek ki FB ve Sn Ali Koç doğru yolda. TS'lılar başınız darlandıkça ve canınız sıkıldıkça kupa da kupa nakaratına başlıyorsunuz. Artık gerçeklerle yüzleşin. Sahaya hakem hapsetmeyin. Yine de herkese güzel günler dilerim.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırGURBETCI: Biz koc bey,in adamligini iki gariban klüp calisanini kovup sonra medyaya cikip bana cocuklarinin resimlerini yolluyorlar diye asagilarken anladik KOC GIBI ADAMMIS hayrini görünYayından Kaldır
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bu adam fos biri görünüp ortalıgı karştırıyor yumrugu vuracaksın masaya ahh aziz neredesin bilemedik kıymetini babbaaaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır