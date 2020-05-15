Fenerbahçe'den Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe Kulübü, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
15.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:04
Fenerbahçe Kulübü, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA