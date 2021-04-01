Fenerbahçe'den Galatasaray'a davet
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a davet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a davet

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili Galatasaray'ı açık oturuma davet etti.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili Galatasaray'ı açık oturuma davet etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ile ilgili yaptıkları açıklamanın ardından sarı-lacivertlilerden Galatasaray'a davet geldi. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir!. İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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