Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi

Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır."