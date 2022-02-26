Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi - Haberler

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi

AA, Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi

Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır."

AA / Süha Gür - Spor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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