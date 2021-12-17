Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, dünkü idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet