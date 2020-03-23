Fenerbahçe'den Fatih Terim'e geçmiş olsun Fenerbahçe Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA