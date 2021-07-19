Fenerbahçe'den farklı galibiyet
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Fenerbahçe'den farklı galibiyet

Fenerbahçe'den farklı galibiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada penaltıdan İrfan Can, 26. dakikada Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 40. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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