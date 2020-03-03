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Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.

03.03.2020 22:59 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:59
Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Ziraat yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili 'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Falette'nin yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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