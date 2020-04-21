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Kaan Öztürk, Eskişehir, Spor

Fenerbahçe'den Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

21.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:14
Fenerbahçe'den Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk, Kütahya yolu basma kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirmiş, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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