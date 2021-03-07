Fenerbahçe'den, Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım
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Fenerbahçe'den, Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım

07.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:48
Fenerbahçe'den, Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevini bıraktığı yönünde çıkan haberler üzerine bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevini bıraktığı yönünde çıkan haberler üzerine bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun gülen bir fotoğrafıyla birlikte, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu da paylaşımında aynı fotoğrafa yer vererek, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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