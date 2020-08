Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür Fenerbahçe Kulübü, jübilesini yapan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, kaptan Emre Belözoğlu için yayımladığı teşekkür mesajında, "Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar... Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibariyle futbolu bıraktığını açıklamış; Kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış, Zekı Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır. Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden Büyük Kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz. ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz! BÜYÜK KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU, sana her şey için teşekkür ediyor; sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

