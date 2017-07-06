Fenerbahçe'den Defansa Takviye!

Simon Kjaer'in ayrılma ihtimaline karşı stoper adaylarını değerlendiren Fenerbahçe, listesine Premier Lig'den bir ismi dahil etti.



Sarı-lacivertiler, Pepe transferi öncesi Beşiktaş'ın da görüştüğü Eliaquim Mangala için düğmeye basmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık geçiren Fransız savunmacı için kulübü Manchester City ve danışmanlığını yapan Gestifute firmasından randevu alan Fenerbahçeli idarecilerin birkaç gün içinde İngiltere'ye çıkarma yapıp hem Ada ekibi hem de oyuncunun menajerleri ile görüşeceği kaydedildi.



Piyasa değeri 15 milyon euro olan 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Kanarya'nın, City'ye kiralama bedeli olarak 2 milyon euro, Mangala'ya da 2.5 milyon euro teklif edeceği gelen haberler arasında.



Ayrıca Guardiola'nın Mangala'yı ABD kampına götürmemesi City'nin niyetini ortaya koyuyor.



Futbola Standard Liege'in alt yapısında başlayan 1.87'lik stoper, Porto'ya 20 yaşında 6.5 milyon euro'ya transfer oldu. 2014-15 sezonu başında 30 milyon euro gibi astronomik bir rakama City'nin yolunu tutan Mangala, 2 sezon İngiliz ekibinde görev yaptıktan sonra Valencia'ya kiralandı. Fransa Milli Takım'nda 8 kez forma giydi.



(Sabah)