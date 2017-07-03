Fenerbahçe'den Dani Alves Açıklaması

Fenerbahçe, gazetelerde Dani Alves'le ilgili çıkan haberleri yalanladı. İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama:



"Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.



Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.



Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz."