Fenerbahçe'den Dani Alves Açıklaması

Bugün bazı gazetelerde yer alan ve Fenerbahçe'nin Dani Alves ile ilgilendiği yönündeki haberlere sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır. Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz."



(İHA)