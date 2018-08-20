Fenerbahçe'den Cristian Ramirez Açıklaması: Gündemimizde Yok

Krasnodar forması giyen ve Instagram hesabından yaptığı İstanbul paylaşımlarının ardından Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramírez için Fenerbahçe'den açıklama geldi.

İstanbul'a geldikten sonra şehri gezen 24 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Cristian Ramírez'in transfer gündeminde olmadığı bildirildi. İşte resmi sitede kullanılan ifadeler;

"CRISTIAN RAMİREZ GÜNDEMDE YOK"

"Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez'in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir. İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.