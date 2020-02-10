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Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

10.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:33
Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Başkanı 'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.


Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:


"Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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