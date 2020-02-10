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Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

10.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:24
Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
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