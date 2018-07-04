Fenerbahçe'den Borç Açıklaması: Futbolculara Vadesi Geçmiş 81 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden, futbolculara 15,2 milyon Euro (81,611,964 TL) tutarında vadesi geçmiş borç ödemesi yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

FUTBOLCULARA VADESİ GEÇMİŞ 81 MİLYON TUTARINDA BORCU BULUNUYORDU

Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur. Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15,2 milyon Euro (81,611,964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı.

FUTBOLCULARA VADESİ GEÇMİŞ TÜM BORÇLAR ÖDENDİ

Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir. Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.