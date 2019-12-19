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Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

Fenerbahçe Kulübü, 13 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Birsel Vardarlı Demirmen için gerçekleştirilecek jübilenin bilet gelirlerinin kız çocuklarının eğitimine bağışlanacağını duyurdu.

19.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:00
Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

, 13 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Demirmen için gerçekleştirilecek jübilenin bilet gelirlerinin kız çocuklarının eğitimine bağışlanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Birsel Vardarlı Demirmen için 22 Aralık Pazar günü Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde Kayseri Basketbol ile oynanacak maç öncesi jübile düzenlenecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 liradan satışa çıkacak biletlerle hem Birsel Vardarlı Demirmen'in veda maçını hem de Bellona Kayseri Basketbol mücadelesini izleyebilecek.

Birsel için düzenlenecek jübilenin bilet gelirleri, kulüp tarafından Anadolu'daki kız çocuklarının eğitimleri için bağışlanacak.

Kaynak: AA
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