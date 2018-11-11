Fenerbahçe'den HeForShe Kampanyasına Destek!
Fenerbahçe, dünya çapında kadın erkek eşitliğini anlatan HeForShe kampanyasına destek için Alanyaspor maçına 'Birlikte Eşitiz' yazılı pankartla çıktı.
Fenerbahçe, dünya çapında kadın erkek eşitliğini anlatan HeForShe kampanyasına destekte bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakasına sarı-lacivertli ekip dünyada kadın-erkek eşitliğini anlatan 'HeForShe' ile sahaya çıktı.
HeForShe kampanyasına destek için Fenerbahçe'de forma numaraları ve isimler magenta rengine boyandı. Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca seremoniye 'Birlikte Eşitiz' yazılı pankartla sahaya çıktı.
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