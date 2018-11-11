Fenerbahçe'den HeForShe Kampanyasına Destek!

Fenerbahçe, dünya çapında kadın erkek eşitliğini anlatan HeForShe kampanyasına destekte bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakasına sarı-lacivertli ekip dünyada kadın-erkek eşitliğini anlatan 'HeForShe' ile sahaya çıktı.

HeForShe kampanyasına destek için Fenerbahçe'de forma numaraları ve isimler magenta rengine boyandı. Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca seremoniye 'Birlikte Eşitiz' yazılı pankartla sahaya çıktı.