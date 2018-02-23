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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Bayern Münih Göndermesi

Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye özel bir klip hazırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine Bayern Münih göndermesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine hazırladığı video ile göndermede bulundu. Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş derbisine özel hazırladığı videoda Bayern Münih'in gol sonrası statta çaldığı müziği kullandı.

BAYERN MUNIH BEŞİKTAŞ'I FARKLI GEÇTİ

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etmişti.

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YORUMLAR (59)

  • VARDAR OVASI:
    siğma 7 fenerbahçe 1 ve benfica 7 fenerbahçe 0 yada bayern munih 6 gs 0 ne demeli nereye saklayacaksınız bunları BEŞİKTAŞA laf etmeyin
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  • VYSMKSZ:
    Yukarıdaki resimde B. münih ile alakalı olan şey nedir anlayamadım. Beyler yahu bu şekilde başlık atıp 2 takımın taraftarını birbirine düşüren bu kendini bilmez basın mensuplarına pirim vermeyin. bu resimde b. münih ''i temsil eden ne beşiktaş''a gönderme yapan ne açıklayın yahu.
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