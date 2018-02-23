Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Bayern Münih Göndermesi
Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye özel bir klip hazırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine Bayern Münih göndermesinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine hazırladığı video ile göndermede bulundu. Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş derbisine özel hazırladığı videoda Bayern Münih'in gol sonrası statta çaldığı müziği kullandı.
BAYERN MUNIH BEŞİKTAŞ'I FARKLI GEÇTİ
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etmişti.
YORUMLAR (59)
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8JK SANDI KI HAKEMLER ONLARI KORUYACAK AMMA BURA NE TFF NEDE MHK-DIR 5-0Cevap Yaz Yayından Kaldır
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siğma 7 fenerbahçe 1 ve benfica 7 fenerbahçe 0 yada bayern munih 6 gs 0 ne demeli nereye saklayacaksınız bunları BEŞİKTAŞA laf etmeyinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bir diyarbakırlı olarak bende vardar ovasını çalmasamCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ikincilik kavgası herhalde Işimiz olmaz :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yukarıdaki resimde B. münih ile alakalı olan şey nedir anlayamadım. Beyler yahu bu şekilde başlık atıp 2 takımın taraftarını birbirine düşüren bu kendini bilmez basın mensuplarına pirim vermeyin. bu resimde b. münih ''i temsil eden ne beşiktaş''a gönderme yapan ne açıklayın yahu.Cevap Yaz Yayından Kaldır