Fenerbahçe'den Belözoğlu paylaşımı
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Fenerbahçe'den Belözoğlu paylaşımı

Fenerbahçe'den Belözoğlu paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, kulübe veda eden Emre Belözoğlu ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe, kulübe veda eden Emre Belözoğlu ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu için sarı-lacivertli ekip resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp Sportif Direktör olarak Kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak Futbol A Takım Direktörümüz olarak Fenerbahçemiz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, Kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır.

Emre Belözoğlu'na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor;

futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle...

Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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