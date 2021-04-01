Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür
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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları nedeniyle kendisine teşekkür etti.

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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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