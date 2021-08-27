SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım"Bütün mutlu anlarımda Fenerbahçe yanımdaydı""Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum""Sezon bitiminde Famalicao'dan teklif geldi""A takımda da forma şansı bulmayı çok...

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

"Bütün mutlu anlarımda Fenerbahçe yanımdaydı"

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

"Sezon bitiminde Famalicao'dan teklif geldi"

"A takımda da forma şansı bulmayı çok isterdim"

"Transferimde kolaylık sağlayan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim"

-Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 19 yaşındaki futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz 1. Lig ekibi Famalicao'ya transfer oldu. Başkan, "Portekiz'e gidiyorum. Elime gelen fırsatı güzel bir şekilde değerlendirip, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonuyla Famalicao'ya transfer olmasına izin verdiği genç futbolcu Gürkan Başkan, transfer süreci ve kariyer hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN MUTLU ANLARIMDA FENERBAHÇE YANIMDAYDI"

Genç futbolcu Gürkan Başkan, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde tarif edilemez duygular yaşadığını söyledi. Fenerbahçe sayesinde milli formayı terletme şansı buluğunu ifade eden Başkan, "11 yaşımda Fenerbahçe'ye geldiğimde çok mutluydum. O yaşımdan itibaren her yaş grubunda forma giyip, çeşitli yaş gruplarında kaptanlık yaptım. A takımda da forma şansı bulup bunu taçlandırmayı çok isterdim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bugün ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte acı tatlı günlerimiz oldu. Bütün mutlu anlarımda Fenerbahçe Spor Kulübü yanımda olduğu için çok teşekkür ederim" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen genç stoper, "Bu yıl Portekiz'e gidiyorum. Elime gelen fırsatı güzel bir şekilde değerlendirip, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. 14 yaşından itibaren bütün yaş gruplarında Türk Milli Takımı formasını giydim. Oynadığım yaş gruplarında kaptanlık yaptım. Hedefim Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek. Bu hedef doğrultusunda çok sıkı çalışıp, en iyi yerlere gelmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

"SEZON BİTİMİNDE FAMALICAO'DAN TEKLİF GELDİ"

19 yaşındaki futbolcu, sezon bitiminde Portekiz 1'inci Lig ekiplerinden Famalicao'dan transfer teklifi geldiğini dile getirirken, "Görüşmelerde Famalicao ile Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. Daha sonra ben de her konuda Portekiz ekibiyle anlaştım. Bana bu süreçte kolaylık sağlayan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SPOR Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:37:12. #1.15#

title