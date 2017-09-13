Fenerbahçe'den Aykut Kocaman Açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman'ın görevine devam edip edemeyeceği yönünde basına yansıyan haberlere sert bir dille tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş müsabakalarının Aykut Kocaman için kader maçları olarak gösterilmesiyle ilgili olarak, "Hocamız Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır." denildi.



Taraftarların bu tür haberlere itibar etmemesi istenerek, "Uygun tabirle, 'Cehennem donana dek Aykut Kocaman.' düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.