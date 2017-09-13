Fenerbahçe'den Aykut Kocaman Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman hakkında çıkan haberleri yalanladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugünkü Habertürk Gazetesi'nde 'Kocaman Viraj' başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır. Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle 'Cehennem donana dek Aykut Kocaman' düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL