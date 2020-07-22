Fenerbahçe'den Avrupa kupaları gelirlerinden kesinti yapılması ile ilgili açıklama Açıklaması Fenerbahçe Kulübü, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verilmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verilmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile 2016 Mayıs'ta uzlaşma sağlandığı ancak bu anlaşmada 2017-2018 sezonunda en fazla 10 milyon avro denk hesap açığı taahhüt edildiği halde 57,5 milyon avro denk hesap açığı verildiği ve bu gerekçeyle ceza dairesine sevk edildiği belirtildi.

UEFA tarafından 19 Temmuz 2019'da sarı-lacivertli kulübün UEFA müsabakalarından men edilmemesi, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması kararlarının alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesilmesi; ancak TFF nezdinde yapılacak yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ve Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi durumunda cezanın 1 milyon avroya indirilmesi kararlaştırılmıştı. Tüm mecralarda dile getirdiğimiz üzere Bankalar Birliği tarafından sunulan borç yapılandırma protokolü, borç yapılandırmadan ziyade bir tasfiye protokolü olması, yönetime getirdiği ağır yükümlülükler ve kısıtlar ve de mali durumumuza uymaması nedeniyle finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 1 milyon avroya indirilememiştir. Söz konusu ceza 2021-2022 sezonunda UEFA müsabakalarında oynama hakkı kazanmamız durumunda gelirlerimizden kesilecektir."

Kaynak: AA