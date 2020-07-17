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Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı!

Fenerbahçe gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak için hareket geçti.

Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı!
17.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:49

Fenerbahçe gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak için hareket geçti. Sarı-lacivertliler, Zenit ve Rusya Milli Takımı'nın tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba'nın peşine düştü.

Artem Dzyuba'nın menajeri de Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Menajer Manyakov, Dzyuba ile ilgilendiğini ancak Rus golcünün bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." dedi.

Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı. Dzyuba 2018 yılında oynanan Türkiye - Rusya maçında bir gol atmıştı

Kaynak: Hürriyet

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